Nel suo ultimo messaggio sui social network dedicato alla situazione pandemica, il sindaco Massimo Isola ha reso noto la decisione di chiudere i giochi al parco Bucci e al parco Tondo per evitare assembramenti e quindi eventuali contagi:

“Purtroppo i numeri parlano chiaro e le restrizioni servono nonostante si lavori e si speri sempre di poterle evitare. Le varianti del virus stanno colpendo i più giovani moltiplicando in maniera esponenziale la sua diffusione. ⁣⁣⁣

⁣⁣⁣La zona rossa è il livello massimo di misure restrittive previste da governo e regione per fronteggiare situazioni in cui il livello di contagio mette a rischio non solo la salute delle singole persone ma il sistema di protezione sanitaria a partire dai nostri ospedali. ⁣⁣⁣

Questa forte criticità ha suggerito di aggiungere per Faenza la temporanea sospensione, solo per oggi, del mercato del contadino di piazzale Pancrazi e l’utilizzo dei giochi al Parco Bucci e al Tondo. ⁣⁣⁣

Il motivo è semplice: per quanto possibile vanno evitate occasioni che possano generare concentrazione di persone e spostamenti da un luogo all’altro della città. ⁣⁣⁣

Per le aree verdi la raccomandazione è di utilizzare quelle più vicino alla propria abitazione: evitiamo di spostarci inutilmente se ne possiamo fare a meno”. ⁣⁣⁣