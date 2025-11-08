Il Comune cerca un nuovo gestore per il centro La Lucertola e il museo dei giocattoli

Il Comune di Ravenna cerca un nuovo gestore per il centro La Lucertola. Scaduta la concessione con l’associazione Fatabutega, che ha gestito la realtà dal 2019. Il centro dedicato al gioco, alla creatività e all’educazione ambientale, sorge in via Conti 1, in un immobile di due piani, di 200 metri quadrati complessivi. Al piano terra si trova il Centro di lettura per l’infanzia “L’albero dei libri”, gestito mediante personale comunale. L’albero dei libri effettua prestiti, consulenze alla lettura, laboratori, narrazioni animate, progetti nelle scuole. Al primo piano il centro Gioco, Natura, Creatività “La lucertola”, uno spazio ricco di materiale ludico e attrezzature per la promozione di laboratori, eventi e incontri formativi