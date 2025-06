Un momento di dialogo molto positivo e proficuo per confrontarsi sulle necessità e sulle sfide che riguardano lo sviluppo del porto di Ravenna e delle tante imprese che vi operano, consolidare le collaborazioni già in atto tra i due Enti, porre le basi per nuove, possibili sinergie. Il presidente della massima Istituzione economica, Giorgio Guberti, ha incontrato il neo Commissario straordinario dell’Autorità Portuale, Francesco Benevolo. Al centro della visita, la rilevanza delle infrastrutture per il territorio e per il sistema imprenditoriale e i temi più attuali in ambito economico e portuale.

“Con molto piacere ho incontrato il professor Benevolo – ha evidenziato Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ferrara Ravenna – per augurargli un proficuo lavoro e per condividere alcuni temi prioritari per la competitività delle nostre imprese ed in particolare del porto. In primis le potenzialità di sviluppo derivanti dall’attuazione della Zona logistica semplificata, il cui Comitato d’indirizzo, del quale entrambi facciamo parte, si insedierà il prossimo 3 luglio, l’inconcepibile declassamento della nostra dogana che rischia di compromettere l’efficienza dei servizi portuali, e la necessità di prevedere con celerità un secondo attraversamento sul canale Candiano, come sostenuto dal sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni, oltre al reperimento delle risorse per il completamento delle banchine portuali. Tutte questioni estremamente rilevanti, che abbiamo condiviso vadano affrontate nel segno di una forte coesione e della massima collaborazione istituzionale. Ho inoltre annunciato al professor Benevolo – ha concluso Guberti – la prossima costituzione in Camera di Commercio del Gruppo di lavoro dedicato al porto, fortemente voluto dal nostro ente per dare la massima rappresentatività ad un settore centrale e trasversale per lo sviluppo del nostro territorio”.

“Come in passato – ha sottolineato Francesco Benevolo, Commissario straordinario dell’Autorità Portuale di Ravenna – la condivisione con le Istituzioni che oggi ho visto confermata dal Presidente Guberti, sarà fondamentale per la realizzazione delle tante progettualità che stiamo portando avanti. La Camera di Commercio ha sempre sostenuto lo sviluppo della realtà portuale di Ravenna per il suo ruolo di volano imprescindibile per la crescita di questo territorio e sono convinto che, insieme, raggiungeremo gli ambiziosi traguardi che ci siamo posti. Tanti sono i progetti che devono essere sviluppati per consentire al porto di Ravenna di trasformarsi ulteriormente da hub portuale ad hub logistico ed energetico strategico per il Paese. Continuando a lavorare sempre uniti, con il supporto della comunità portuale tutta, sulle infrastrutture e per l’innovazione, renderemo il nostro scalo ancora più competitivo e determinante per la crescita delle numerose filiere imprenditoriali italiane, favorendo il consolidamento di una efficace rete logistica integrata e intermodale”.