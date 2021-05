Grazie all’impegno di tante persone, della farmacia Acaba in via dei Poggi al Podium e dell’Ausl della Romagna, da oggi questo quartiere ha di nuovo un medico di medicina generale, un presidio fondamentale. Mai come nell’ultimo anno abbiamo tutti potuto constatare quando sia importante investire sulla sanità territoriale e di prossimità. Continueremo a farlo anche grazie la proficua collaborazione tra cittadini e cittadine, amministrazione e azienda sanitaria.