Il comitato: “Traversara individuata zona a rischio già nel 2013. Poteva essere salvata”

Gianluca Sardelli, presidente del comitato alluvionati di Traversara, in un video realizzato dallo stesso comitato, evidenzia come l’area di Traversara fosse stata considerata “critica” dalla Regione Emilia-Romagna già nel 2013, in merito ad eventuali alluvioni causate dal Lamone. Sardelli mostra un documento della stessa Regione, dove veniva espressa la necessità di intervenire per rimuovere la folta vegetazione che comprometteva la portata del fiume e la sicurezza idraulica.

Sardelli inoltre ricorda come i cittadini della frazione di Bagnacavallo non siano stati preventivamente avvisati del rischio alluvione, come invece previsto da una direttiva europea citata dal presidente del comitato.

“Purtroppo, gli interventi necessari non sono mai stati realizzati, e il disastro che ha colpito Traversara è la tragica conseguenza di questa negligenza” è la conclusione di Sardelli.