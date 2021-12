Il Comitato provinciale FCI di Ravenna è tornato a incontrarsi in presenza per celebrare la stagione ciclistica appena conclusa e per cominciare a guardare con fiducia al 2022.

Alla sala del Carmine di Massa Lombarda (Ra), domenica 5 dicembre, la presenza di bambini e bambine, ragazzi e ragazze delle società del territorio ha garantito un bel clima di festa sfociato nelle premiazioni di tutti i vincitori dei Meeting provinciali delle categorie giovanili 2021.

Premiate nell’occasione anche le società che hanno conseguito punti nei meeting provinciali, a partire dalla Sc Cotignolese e proseguendo con Sc Faentina, Pedale Azzurro Rinascita Ravenna, Sc Massese Minipan, Uc Castel Bolognese e Pol. Zannoni, senza dimenticare un sentito ringraziamento da parte del Comitato provinciale a tutte le società del territorio e a tutti colori che consentono al ciclismo di “restare in sella”.

A premiare i ragazzi e le ragazze anche Nicola Dalmonte, consigliere del comitato regionale FCI Emilia-Romagna, e Giulia Laghi, responsabile regionale dei giudici di gara, insieme al presidente del Comitato provinciale FCI Carlo Vassura e ai Consiglieri Vincenzo Borghi, Danilo Costa, Andrea Silvagni e Mauro Calzoni, che hanno organizzato la giornata.

Non è mancata una menzione speciale anche per i giovani che hanno ottenuto altri importanti successi di livello regionale e nazionale, fino agli Juniores con la presenza in sala di Luca Bagnara (Reda Mokador), campione regionale e prossimo al passaggio agli U23.

E proprio da Elite e U23 ravennati è arrivata una stagione d’oro: con Filippo Baroncini (di Massa Lombarda) campione del mondo su strada, campione italiano a crono, vice-campione europeo su strada e ora in procinto di passare prof con la Trek-Segafredo, ma anche con atleti in forza a un team faentino (#inEmiliaRomagna Cycling Team) come Manuele Tarozzi, due volte vincitore e 15° agli italiani Elite a Imola, che passerà professionista nel 2022 con la Bardiani-CSF Faizanè, e Davide Dapporto, due volte a segno e convocato per tre volte in nazionale per Memorial Pantani, Trofeo Matteotti e Piccolo Lombardia.

Ottimi risultati, frutto del buon lavoro fatto a livello giovanile in provincia, a ulteriore conferma del buon lavoro svolto dalle società di base, come sottolineato più volte nel corso della giornata, prima di darsi appuntamento alla stagione 2022.