Il Comitato Provinciale di Ravenna della Fondazione Insigniti OMRI, guidato dalla Presidente, Prefetto Grande Ufficiale Maria Guja Federico, e dal Vicepresidente e referente per il Comune di Ravenna, Cav. Pasquale Iacovella, è stato ufficialmente ricevuto dal Sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni,

Nel corso del confronto, il primo cittadino ha rivolto parole di alto apprezzamento nei confronti della Fondazione, sottolineandone il prestigio e il valore non solo sul piano nazionale, ma anche internazionale.

Il Sindaco Alessandro Barattoni ha in particolare elogiato l’impegno della Fondazione nella promozione dei principi e dei valori costituzionali, nel rispetto della dignità dei simboli della Repubblica e nella valorizzazione del merito, riconoscendone il significato profondo per le future generazioni.

Ha inoltre evidenziato il ruolo attivo svolto dalla Fondazione nelle celebrazioni più significative della vita repubblicana, come la Festa della Repubblica, la Giornata dell’Unità Nazionale, dell’Inno e della Bandiera, e la Giornata dell’Europa.

A questo proposito, il Sindaco Barattoni ha voluto ricordare la partecipazione di una rappresentanza del Comitato di Ravenna alle celebrazioni ufficiali svoltesi lo scorso anno presso il Parlamento Europeo e la NATO a Bruxelles, sottolineando che

“quel giorno è stato portato un pezzo dell’anima bizantina di Ravenna nel cuore delle istituzioni europee”.

Il Sindaco ha inoltre voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine a tutti gli insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana presenti nella provincia, aggiungendo: “Sapere che così tanti cittadini insigniti risiedano a Ravenna non può che inorgoglire me, come Sindaco, e tutta la nostra comunità”.

Il Comitato Provinciale di Ravenna ha accolto con viva riconoscenza le parole del Sindaco, che hanno confermato il forte legame tra le istituzioni locali e i cittadini benemeriti della Repubblica, i quali – attraverso il proprio impegno civile, professionale e umano – hanno meritato uno dei più alti riconoscimenti dello Stato.

«Il Comitato – hanno dichiarato la Presidente Maria Guja Federico e il Vicepresidente Pasquale Iacovella – continuerà a operare sul territorio con spirito di servizio e senso delle istituzioni, in linea con i valori fondanti della Fondazione Insigniti OMRI, promuovendo la cultura del merito, la cittadinanza attiva e l’etica repubblicana.»