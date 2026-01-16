Il Comitato “Iniziativa per la Riqualificazione di Corso Garibaldi e Piazza Dante” esprime la propria contrarietà al provvedimento di sospensione della licenza che ha colpito il bar Simbol di Corso Garibaldi.

Il comitato è formato da un gruppo di residenti del quartiere e sostiene che i gestori del bar, chiuso temporaneamente dalla Questura, si siano più volte impegnati nel contrastare comportamenti problematici, intervenendo contro disturbatori, persone in stato di ubriachezza e soggetti dediti allo spaccio: “La gestione ha sempre mantenuto un atteggiamento collaborativo e responsabile, contribuendo alla sicurezza dell’area.

Eventuali presenze problematiche sono il riflesso della situazione generale della zona, non certo il risultato di una scelta o di un incoraggiamento da parte della gestione, che anzi ha sempre agito per mantenere un ambiente ordinato” afferma il Comitato.

Nella visione del comitato: “Articoli usciti sulla stampa, e la campagna social che ne è seguita, hanno dipinto un quadro molto più grave di quanto non sia realmente, dando un’immagine distorta sia del locale sia del quartiere. Queste rappresentazioni esagerate finiscono per ostacolare gli sforzi dei cittadini che da anni lavorano per migliorare la situazione, riportare vitalità e favorire la presenza di attività sane nell’area”.