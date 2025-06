Il Comitato Borgo Alluvionato in collaborazione con altri Comitati,Associazioni,Aziende ha raccolto e consegnato in Regione Emilia Romagna,oltre 20.000 firme per la sicurezza dei comuni situati nel bacino del fiumi Marzeno e Lamone,per interventi cosi riassumibili:

• Casse di espansione

• Aree allagabili

• Monitoraggio e manutenzione di fiumi e argini (accumuli di legname/corde molli/erosioni)

La Regione ha annunciato che verranno realizzate in tempi brevi 3 casse di espansione e 1 area di allagamento.

“In attesa della presentazione pubblica prevista a Faenza entro Giugno, dove speriamo vengano esposti programmi concreti con tempi certi a seguito delle parole spese, il comitato Borgo Alluvionato organizza una visita per conoscere da vicino come funziona una cassa di espansione. Andremo a visitare la cassa di espansione realizzata per limitare le piene del fiume Ronco e verranno illustrate le dinamiche di riempimento, svuotamento, funzionamento e di fruizione nei momenti di normalità, in assenza di piene”

Venerdi 13 giugno, alle ore 19, è in programma la partenza da Faenza, verso il fiume Ronco di Forli. Ritrovo ore 18,45 a Faenza, nel parcheggio della palestra Lucchesi .

La visita(circa 30/40 min) è interamente all’asciutto (no fango/acqua ) ma è consigliato indossare scarpe comode.

“Nonostante la pericolosità del Marzeno e del Lamone, città come Faenza, Russi, Bagnacavallo,Villanova, Traversara..etc sono centri abitati popolati, attualmente privi di adeguate casse di espansione e aree di allagamento necessarie a contenere i volumi di piena di eventi alluvionali che non possono più essere considerati eccezionali bensì frequenti. Lo dimostrano i successivi eventi climatici che si sono verificati a settembre 2024 causando la ri-alluvione e il ri- allagamento da rigurgito fognario e quelli di marzo 2025 dove, con qualche ora di pioggia in più la situazione sarebbe divenuta molto critica”.