Incontro a Roma fra una delegazione del Comitato Borgo Alluvionato di Faenza e il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, Pino Bicchielli.

All’incontro, svoltosi alla Camera dei Deputati, ha partecipato anche l’Onorevole Rosaria Tassinari.

Gli alluvionati faentini hanno raccontato le tre alluvioni subite nel corso del 2023 e del 2024, i danni, le difficoltà e le ferite ancora aperte e le criticità del territorio.

“Come Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, ho ritenuto doveroso approfondire quanto emerso. La tutela del territorio e la sicurezza dei cittadini non possono essere affidate all’emergenza, ma a una prevenzione seria e strutturale” ha commentato l’Onorevole Bicchielli.

“Grazie al Comitato per il confronto franco e costruttivo. Le istituzioni devono ascoltare, capire e agire. Sempre”.

Rosaria Tassinari ha aggiunto: «L’incontro di oggi dimostra che le istituzioni sanno e devono essere presenti. Il nostro impegno è quello di trasformare l’ascolto in azioni concrete, affinché le comunità colpite non restino sole e affinché le responsabilità, laddove esistano, vengano chiarite. La difesa del territorio è una priorità nazionale e deve diventare una politica ordinaria, non straordinaria».