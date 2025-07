Il comandante Giacomini: “Nessun problema sicurezza a Ravenna”

Non c’è un problema sicurezza a Ravenna. Lo ha assicurato il Comandante della Polizia Locale Andrea Giacomini, ospite a Spiaggiati, la trasmissione di Faenza e RavennaWebTv, in diretta ogni giovedì di quest’estate dallo stabilimento balneare Insieme a Te di Punta Marina. Giacomini ha sostanzialmente risposto alle preoccupazioni di alcuni cittadini, dopo alcuni fatti di cronaca, come l’accoltellamento di Lido Adriano, e alle realtà che hanno organizzato una manifestazione a Milano Marittima per i problemi causati dalla cosiddetta “malamovida”. La risposta del comandante è però indirettamente orientata anche verso i gruppi WhatsApp di sicurezza del vicinato che hanno indetto per lunedì prossimo una camminata fra le vie del centro e la zona della stazione ferroviaria di Ravenna.