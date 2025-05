A 124 anni dalla sua fondazione quella di venerdì 13 giugno sarà una data storica per la Cmc di Ravenna, la cooperativa muratori cementizi che ha sede nella città romagnola con commesse in tutto il mondo.

Dopo anni di crisi si aprirà in tribunale a Bologna l’udienza per la vendita all’asta del ramo d’azienda della cooperativa: è il cuore pulsante di Cmc, un «pacchetto» che comprende 597 dipendenti, alcune infrastrutture, diversi appalti così come alcune aziende partecipate.