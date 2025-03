Il Colonnello a. (ter.) aus Renato Tampieri il giorno 3 marzo 2025 ha assunto l’incarico di Commissario Straordinario della Federazione provinciale dell’Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valor Militare di Ravenna.

L’Istituto è apolitico, non persegue fini di lucro e ha sede centrale a Roma. L’Istituto, nei suoi oltre 100 anni di storia, ha svolto un’opera di alto profilo, affiancando, di volta in volta, iniziative finalizzate a nobilitare il segno del Valore militare, ad una attività legata a temi sociali di attualità. L’Istituto fa parte anche della Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane.

Tampieri oltre che ringraziare il Presidente Nazionale Gen. D. (r. o.) dott. Carlo Maria Magnani per la fiducia accordatagli nel conferirgli il prestigioso incarico ha delineato le principali linee guida da perseguire durante il suo mandato: coinvolgere nelle iniziative dell’Istituto quanti più discendenti da decorati al Valor Militare affinchè, condividendo le storie dei loro congiunti, per sottrarle all’oblio del tempo, possano anche valorizzare una profonda memoria collettiva e le tradizioni nazionali; ampliare la base dei “soci sostenitori” tra chi, pur non essendo Decorato al Valor Militare, né discendente da Decorato, si riconosce nei nobili principi dell’Istituto, al fine di diffondere, particolarmente tra i giovani, la coscienza dei doveri anche nei confronti dei reali bisogni delle persone e delle comunità.

Il Colonnello Tampieri, formatosi nel 1985 alla Scuola di Artiglieria di Bracciano, fino al marzo 2024 ha prestato Servizio, ricoprendo molteplici incarichi, presso Unità ed Enti dipendenti dalle Grandi Unità tra le più prestigiose dell’Esercito Italiano (Brigata corazzata “Ariete”, Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”, Brigata Aeromobile “Friuli”). E’ insignito della Medaglia Mauriziana al Merito di Dieci lustri di carriera militare conferitagli dal Presidente della Repubblica.

Al Commissario Straordinario cedente – Contrammiraglio (CP – ris) Mauro Cattarozzi, già Comandante della Direzione Marittima e Capitaneria di Porto di Ravenna – Reggente della Federazione provinciale di Ravenna dal 2007 ad oggi un particolare ringraziamento per avere in questi anni di gestione accresciuto il prestigio dell’Istituto e soprattutto per essere stato un sicuro ed autorevole riferimento sia per le Istituzioni locali che per le molteplici Associazioni d’Arma del territorio.