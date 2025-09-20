Cambio al vertice per i Carabinieri Forestali dell’Emilia-Romagna: il Colonnello Aldo Terzi è stato nominato nuovo comandante regionale, succedendo al Colonnello Gaetano Palescandolo, che assumerà l’incarico di Comandante della Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale.

Bolognese, classe 1965, laureato con lode in Scienze Agrarie, Terzi vanta una carriera trentennale iniziata nel Corpo Forestale dello Stato, dove ha ricoperto incarichi di primo piano nei nuclei investigativi specializzati in materia ambientale, agroalimentare, CITES e incendi boschivi. Negli ultimi anni ha guidato i Gruppi Forestali di Rimini e Bologna, con competenza su aree strategiche e delicate del territorio regionale.

Il nuovo comandante coordinerà 376 carabinieri forestali distribuiti in 74 reparti sul territorio emiliano-romagnolo. Nel corso della sua carriera si è distinto per indagini di rilievo, come l’individuazione dei responsabili dell’uccisione di un lupo a Ospedaletto di Rimini, e per l’impegno nella prevenzione degli incendi e nella tutela degli animali. È stato anche promotore di collaborazioni con Regione e Comuni per la protezione ambientale e la gestione delle aree naturali.

Alla cerimonia di insediamento, Terzi ha assicurato il massimo impegno “per una direzione attenta alle esigenze delle comunità emiliano-romagnole, che hanno diritto di vivere in un territorio sicuro, dove la bellezza della natura e la qualità dell’ambiente siano motore di relazioni serene e costruttive”.