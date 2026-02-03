Il Civico 25 di Castel Bolognese vince per il terzo anno consecutivo l’Arcimboldo d’Oro

La pizzeria Civico 25 di Castel Bolognese premiata per il terzo anno consecutivo con l’Arcimboldo d’Oro, il premio nato all’interno del Festival Artisti del Gusto di Napoli. I ragazzi del Civico 25 sono stati premiati dai migliori chef e pizzaioli italiani e, nella speciale guida ai locali, redatta ogni anno dall’Arcimboldo, hanno ottenuto 3 pennelli, il voto massimo. Oltre al riconoscimento dell’impegno e della bravura, il palco di Napoli è stata un’importante opportunità per raccontare, di fronte ai migliori ristoranti e alle migliori pizzerie, i traguardi raggiunti dal Civico 25 e dall’accademia per pizzaioli avviata per facilitare l’inclusione sociale e lavorative alle persone con disabilità