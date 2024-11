Sono state più trecento le presenze che hanno animato la Cena Sociale 2024 del Circolo Velico Ravennate, svoltasi come vuole la tradizione presso il Mercato Coperto di Ravenna. Da sottolineare la presenza di tutti i tecnici e gli atleti componenti la Squadra Agonistica, a partire dai giovanissimi dell’Optimist.

Un piacevole momento conviviale, aperto dal presidente Matteo Plazzi che, nel corso del suo benvenuto, ha fatto il punto sulla stagione appena conclusa e illustrato gli highlights di quella che verrà, e proseguito con l’assegnazione di un riconoscimento a Cino Ricci, recentemente insignito della Sir Richard Francis Sutton Medal dalla America’s Cup Hall of Fame. Lo skipper di Azzurra, presente assieme all’equipaggio del Vanina, prima barca della quale fu leader, è intervenuto brevemente pronunciando parole motivazionali sottolineate dalla standing ovation dell’intera sala.

Lo sport ha per un momento lasciato spazio alla solidarietà quando il consigliere del Circolo Velico Ravennate Carlo Mazzini ha consegnato le donazioni raccolte in occasione di Sport in Darsena-Navigare per Ravenna alla portavoce di Traversara in Fiore, fondi che saranno utilizzati per far fronte all’emergenza determinata dall’alluvione dello scorso settembre.

La serata, moderata dal Responsabile della Comunicazione del circolo Antonio Vettese e dal Direttore Sportivo Jacopo Pasini, è proseguita con la premiazione degli atleti che, nel corso della stagione, hanno meglio rappresentato il sodalizio di Via Molo Dalmazia. Sul palco sono sfilati Lorenzo Pezzilli, che insieme a Tobia Torroni, atleta del Circolo Nautico del Savio, ha vinto il Campionato Italiano e il titolo Europeo Under 23 e Under 21 della classe 49er; i giovanissimi Amerigo Bottura e Silvia Bunicci, secondi assoluti al Campionato Europeo RS Feva e primi tra gli equipaggi misti; Turi Lo Sardo, vincitore del campione italiano di altura in Classe B con Hangover; l’equipaggio di QQ7, il Farr 53 di Salvatore Costanzo, primo classificato al campionato di altura in Classe 0; la squadra del Circolo velico Ravennate e il coach Spike Maioli, terza classificata al Campionato Italiano Team Race Optimist; Michele Ivaldi, protagonista di una stagione di successo con il ClubSwan 50 Hatari e il J-Class Jolt; Nina Ivaldi e Giada Babini, stabili ai vertici della classe 29er e Matteo Plazzi, vincitore del Mondiale 12mSI con Kookaburra 2.

Sul finire del convivio ci sono stati ancora applausi per Lorenzo Pezzilli, richiamato sul palco per ricevere il premio Stefano Casadei, consegnato congiuntamente da Stefano Casadei, dal Presidente dell’ABI e de La Cassa di Ravenna, Antonio Patuelli, e da Matteo Plazzi.

Oltre a loro, altre autorità presenti alla cena si sono prestate a svolgere la funzione di premianti: tra questi il Capitano di Fregata Antonio Massimo Blanco, Capo Sezione Demanio e Contenzioso della Capitaneria di Porto di Ravenna e Gabriele Sangiorgi dell’Aurità di Sistema Portuale di Ravenna. Tra le alte cariche istituzionali dello mondo dello sport intervenute il presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, il consigliere di World Sailing Walter Cavallucci, il presidente del CONI Emilia-Romagna Andrea Dondi, che ha consegnato una targa per celebrare la costante collaborazione con il Circolo Velico Ravennate, e il consigliere della FIV Donatello Mellina.