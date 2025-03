Si è svolto a Faenza l’appuntamento più importante della stagione per i giovani schermidori dell’Emilia Romagna, organizzato dal Circolo Schermistico Faentino: il Campionato Regionale di scherma under 14 di spada, fioretto e sciabola che ha portato al Palacattani 400 giovani promesse della scherma giovanile.

Oltre ad un’ottima organizzazione, l’associazione faentina ha ottenuto ottimi risultati anche sotto l’aspetto agonistico.

Domitilla Foschini, Cat Bambine, si laurea campionessa regionale, e si conferma così n.1 del Ranking nazionale.

Raggiungono la finale a 8 anche altri 3 giovani schermidori faentini: Riccardo Venturelli 6’ nella Cat Ragazzi, Alice Liquori 7’ nella Cat Ragazze, Anita Pasquarella 8’ nella Cat Allieve.

Buona gara anche per gli altri giovani schermidori faentini, che si fermano nella parte alta della classifica: Emma Agostini, Emma Fabbri, Margherita Bosi, Caterina Scarpa, Federico Donatini, Antonio Saviano, Gregorio Mazzotti, Francesco de Micco, Pietro Lotti ed Elia Rossi.

Durante le giornate di gara si è svolta anche la prova di integrata di scherma paralimpica: si tratta di una competizione che vede i giovanissimi atleti salire sulla sedia a rotelle e mettersi alla prova con coetanei con disabilità fisica. Per Faenza è stato il giovane Federico Donatini a cimentarsi in questa esperienza: e con il giusto spirito è salito in carrozzina ed ha affrontato questa sfida nel segno del fair play e della condivisione.

Parole cariche di entusiasmo quelle del presidente della Società faentina Benedetta Palombi:

“Organizzare questa competizione è per noi motivo di orgoglio, e siamo grati al Comitato Regionale ed particolare al Presidente Daniele Delfino, che in accordo con la Federazione Italiana Scherma ci affida questo importante evento.

E’ sempre molto emozionante vedere il Palacattani trasformarsi nella festa della scherma regionale e riempirsi di giovani schermidori in divisa bianca, e poter accogliere nella nostra città le loro famiglie e tutti i tecnici.

Ringrazio il comune di Faenza per il supporto, in particolare gli Assessori Martina Laghi e Massimo Bosi, che in entrambe le giornate hanno portato il saluto dell’Amministrazione agli atleti schierati sulle pedane ed hanno cantato con loro l’inno nazionale che inaugura le gare; sono stati presenti e disponibili anche durante le premiazioni che si sono susseguite nell’arco della giornata. A premiare i finalisti era presente anche Maria Diletta Beltrami, Assessore allo sport dell’Unione della Romagna Faentina.

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il supporto di tutti i genitori e ragazzi della nostra società, che ci aiutano nell’organizzazione sotto tutti gli aspetti senza tirarsi mai indietro, dalla pianificazione all’allestimento del campo gara, e di tutto lo staff tecnico sempre attento e presente.

Colgo l’occasione anche per ringraziare anche le aziende che credono nel nostro progetto, in particolare la Blacks – Advanced Composites e La Bcc ravennate, forlivese e imolese.

Il prossimo appuntamento per le categorie under 14 è la prova nazionale a Vercelli in programma ad inizio aprile, dove speriamo che i nostri giovani schermidori possano confermare questi ottimi risultati, le premesse sono ottime.“