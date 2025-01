Si è svolta ieri sera l’assemblea del Circolo PD Walter Suzzi di Borgo Montone, dove gli iscritti si sono riuniti per eleggere la nuova segretaria di circolo.

Dopo 12 anni di impegno, Emilia Iaccarino ha lasciato il ruolo di segretaria, chiudendo un lungo e proficuo mandato iniziato nel 2013. A lei è subentrata Claudia Cortesi, eletta all’unanimità dai presenti. La riunione si è svolta alla presenza del segretario comunale del PD, Lorenzo Margotti.

Nel ringraziare Emilia Iaccarino per l’energia, la dedizione e la capacità di ascolto che hanno caratterizzato il suo incarico, il circolo ha espresso profonda gratitudine per il lavoro svolto in questi anni a favore della comunità. Ha poi rivolto vive congratulazioni a Claudia Cortesi per la sua elezione. “Siamo certi – hanno detto – che saprà affrontare questo nuovo incarico con senso di responsabilità, determinazione e spirito di servizio, portando avanti il dialogo con il territorio e rafforzando il ruolo del nostro Circolo.”