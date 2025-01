Il circolo la Gardela, con sede in via Portone 35, organizza cinque appuntamenti per riscoprire le radici, la storia e i sapori di Marina di Ravenna. Le serate copriranno vari periodi storici, dalla fine del XVII secolo fino ai giorni nostri, con un focus su eventi locali, personaggi storici e tradizioni gastronomiche.

Gli eventi si terranno con cadenza mensile dal 29 gennaio al 16 aprile. Gli incontri saranno accompagnati dagli interventi di Pericle Stoppa, autore di numerosi libri su Marina di Ravenna e profondo conoscitore del territorio, che ci guiderà in un viaggio alla scoperta della storia locale con approfondimenti culturali e gastronomici. Ogni serata sarà arricchita da una cena all’insegna di piatti autentici della tradizione marinara e non solo.

Le cinque serate prenderanno il via mercoledì 29 novembre con “Il litorale ravennate e il nuovo porto di Ravenna (1690-1815)”. Il primo appuntamento sarà accompagnato da maccheroncini alle canocchie e torta alle mele.

Seguiranno: mercoledì 19 febbraio “La restaurazione pontificia e la borgata di Porto Corsini (1816-1859)”, mercoledì 12 marzo Il “caso” Pergami Belluzzi e la pineta demaniale (1860-1919), mercoledì 26 marzo “Sviluppo e decadenza del mercato del pesce e del turismo (1920-2000)” e mercoledì 16 aprile “Fatti di cronaca e personaggi di storia locale”.

La partecipazione è riservata ai soci de La Gardela e ai tesserati Endas.

Per informazioni, prenotazioni e modalità di accesso, contattare la segreteria al numero fisso 0544213721. Per maggiori dettagli consultare il sito del circolo www.lagardela.it.