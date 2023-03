Hanno tra i 9 e i 12 anni e il 15 Marzo alle ore 20 sono al Teatro Rasi come Autori e interpreti con lo spettacolo “Freud non lo sapeva”.

Potremmo definirlo uno spettacolo di Stand-up Poetry dove i giovanissimi performer stupiranno la platea con monologhi in cui parleranno di temi profondi e solitamente non affrontati da bambini, come Sacrificio, Nevrosi, Psicoterapia. Inconscio, Senso di evasione.

Questi talenti stanno seguendo un percorso didattico all’Accademia nazionale Il Circolo degli Scrittori e degli Attori con sede a Ravenna e a Firenze.

Alla fine di questo incredibile percorso che ha visto questi talenti scrivere concetti così profondi, abbiamo posto loro alcune domande ed ecco alcune delle loro risposte.

Cosa diresti a un bambino che non conosce il mondo del teatro e della scrittura? Come lo descriveresti?

Ecco la risposta di uno degli Autori, Morgan di 11 anni

“A un bambino che non conosce il teatro e la scrittura direi che sono due mondi diversi per molte cose ma anche molto interconnessi e che ci si deve buttare senza pensarci troppo per poi scoprire la bellezza di questi due mondi. Il mondo della scrittura è molto più intimo rispetto a quello del teatro che invece aiuta molto le persone ad esprimere le proprie emozioni davanti prima solo all’insegnante e poi davanti a un pubblico; infatti secondo me il teatro è più realtà che finzione.La scrittura invece mi ha aiutato di più a cambiare punto di vista su certi argomenti.” In modo ironico e leggero abbiamo anche approfondito il concetto di intelletto e cultura e abbiamo chiesto loro: Ti senti un bambino intellettuale? Sai cosa vuol dire? Ecco la risposta di Viola di 9 anni “Sì,penso che sono una bambina intellettuale.So che essere una persona intellettuale significa leggere,avere una cultura di studi specifici,e sapere come avere influenza in diversi ambiti.”

L’evento unico nel suo genere ha il patrocinio del Comune di Ravenna, Assessorato alla Cultura.

,