La stagione degli appuntamenti della primavera e dell’estate a Lugo parte con il Circo Paniko che, in collaborazione con il Comune di Lugo, sarà nel magnifico contesto del Pavaglione dal 1° al 10 aprile.

Il Circo Paniko proporrà “Abracabaret”, spettacolo comico di circo contemporaneo che unisce i numeri più classici a quelli più sperimentali e di ricerca del collettivo circende: acrobatica, musica dal vivo e tanta ironia.

“La primavera e l’estate 2023 saranno per noi rilevantissime dopo gli anni del covid – spiega il sindaco Davide Ranalli – . Per questo siamo particolarmente contenti di partire con questa esperienza che ci permette di dialogare con forme d’arte che non sono state ospitate nella nostra città. Un messaggio che unisce le generazioni, dai piccoli ai grandi, e ci permette di interloquire con tutti. Il nostro obiettivo è costruire le condizioni perché tutti possano avere la possibilità di stare nel nostro bellissimo centro storico con proposte di qualità”.

Alla conferenza stampa che si è tenuta questa mattina in Rocca ha partecipato anche il vice sindaco Pasquale Montalti che ha rimarcato anche il valore pedagogico di questo tipo di esperienza artistica e l’artista Luigi Mosso che ha raccontato cos’è il Circo Paniko e lo spettacolo che sarà in scena a Lugo.

Il Circo Paniko è una delle prime e più numerose compagnie di Circo Contemporaneo, nato nel 2009. Fa base in Emilia-Romagna ma i suoi artisti arrivano da ogni regione italiana e anche da fuori Italia. Oltre a portare in scena acrobazie e spettacoli il Circo Paniko crea atmosfere, immaginari e personaggi fuori dal tempo. Gli spettacoli sono ad offerta libera e consapevole per permettere a tutti di poter accedere alla tenda e partecipare alla festa Paniko. Il significato è che il valore del lavoro lo decide il pubblico. La musica dal vivo, inoltre, da sempre contraddistingue il Circo Paniko e lo pone nella scena circense internazionale come la realtà più attenta e virtuosa a livello musicale. Il Circo Paniko conta undici spettacoli prodotti e realizzati in totale autonomia.

Lo spettacolo Abracabaret è un viaggio circense pronto a ribaltare lo spettatore grazie ai volti e ai personaggi del Circo Paniko e alla grande presenza di musica dal vivoCome ogni Spettacolo firmato Paniko, si mescola al suo interno ironia e acrobatica, musica dal vivo e surrealismo circense. Lo Spettacolo è consigliato per ogni tipo di pubblico dai 3 anni ai 99 anni e dura circo un’ora e un quarto 1.15.

Il calendario degli appuntamenti: sabato 1° aprile spettacolo alle 16.30, domenica 2 aprile spettacoli alle 11.30 e alle 19, mercoledì 5 e giovedì 6 aprile spettacolo serale alle 21, venerdì 7 aprile spettacolo alle 17.30, sabato 8 e domenica 9 aprile spettacoli alle 18 e alle 21, lunedì 10 aprile gran finale alle 16.30 e alle 19.