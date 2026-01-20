In partenza domenica un nuovo ciclo di incontri dedicati al cinema in biblioteca Manfrediana. Torna Directed by Manfrediana, questa volta nella veste di matinée domenicale con colazione offerta.
Tre mattine per approfondire tre capolavori del cinema. Il primo appuntamento è domenica 25 gennaio dalle ore 10.00 alle 12.00 con Le iene di Quentin Tarantino.
L’approfondimento di critica cinematografica sarà curato da Andrea Valmori (NOAM Faenza Film Festival), in collaborazione con Filmeeting.
Gi incontri proseguiranno poi domenica 22 febbraio con Seven di David Fincher e domenica 29 marzo con La La Land di Damien Chazelle.
Ingresso libero e gratuito.