Sabato 30 agosto si è tenuta l’inaugurazione del nuovo punto vendita “Il Chicco d’Oro” in Via Giuseppe Garibaldi 70 a Conselice.

La giovanissima titolare Laura Mercedes Emiliani, già alla guida dello storico forno “Il Chicco d’Oro” di San Bernardino di Lugo, ha accolto clienti, amici e curiosi in un’atmosfera festosa e familiare. Il nuovo negozio nasce come estensione dell’attività principale, con l’obiettivo di portare la qualità e la genuinità dei prodotti da forno artigianali anche nel cuore di Conselice in cui si può trovare una selezione di pane, dolci, specialità da forno, pasticceria dolce e salata apprezzando la qualità che contraddistingue da sempre “Il Chicco d’Oro”.

La produzione rimane centralizzata nel laboratorio di San Bernardino (avviato dal nonno Federico Emiliani in Via Nullo Baldini n. 16), dove Laura lavora fianco a fianco con i genitori Massimo e Yojany. La conduzione dell’impresa è interamente familiare, garanzia di passione, tradizione e attenzione al cliente.

L’apertura del nuovo punto vendita di Conselice rappresenta un passo importante per questa giovane impresa, che continua a crescere mantenendo saldi i valori della tradizione artigianale e a fornire un importante servizio di vicinato alla comunità locale.

A Laura e alla sua famiglia vanno i migliori auguri di buon lavoro dalla Confesercenti.