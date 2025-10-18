I gruppi consiliari del centrodestra hanno presentato la richiesta di convocazione di un Consiglio comunale straordinario alla presenza del direttore generale dell’Ausl Romagna, Tiziano Carradori, per affrontare i principali temi legati al sistema sanitario ravennate.

I firmatari — Alberto Ancarani (Forza Italia), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Filippo Donati (Viva Ravenna), Nicola Grandi (Fratelli d’Italia), Gianfranco Spadoni (Lega–PDF), Falco Caponegro, Renato Esposito, Anna Greco, Pietro Maria Moretti e Patrizia Zaffagnini (Fratelli d’Italia) — hanno motivato la richiesta con la necessità di “un confronto diretto fra Ausl e rappresentanti dei cittadini”, alla luce delle numerose segnalazioni di inefficienze e criticità che giungono ai consiglieri comunali.

L’ordine del giorno proposto comprende otto punti di discussione:

Bilancio del CAU e risultati sullo sgravio del Pronto Soccorso di Ravenna; Reclutamento del personale medico e prevenzione delle uscite verso altri ospedali; Medicina territoriale e impatto sulla funzionalità del Pronto Soccorso; Rapporti tra Università e Ospedale di Ravenna, cercando un equilibrio tra presenza bolognese e autonomia locale; Integrazione socio-sanitaria in relazione all’invecchiamento della popolazione e ai nuovi bisogni di assistenza; Ritardi nelle Case della Salute e possibili correttivi; Liste d’attesa, con richiesta di interventi strutturali; Centro di Salute Mentale di Ponte Nuovo, con focus su costi e inefficienze.

Secondo i promotori, l’iniziativa vuole “dare voce ai cittadini e restituire centralità al Consiglio comunale” sui temi della sanità pubblica, promuovendo un dibattito trasparente e costruttivo con la dirigenza dell’Ausl Romagna.