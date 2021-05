Il centro torna ad animarsi con la “Festa di Primevera” e il Giro d’Italia: allestimenti fuori dai negozi e una Maglia Rosa dedicata a Dante

Venerdì 21 maggio il centro di Ravenna ospiterà due importanti eventi che segneranno la ripartenza delle iniziative in presenza in città. In occasione infatti della partenza da Ravenna della tappa del Giro d’Italia dedicata a Dante, il Comitato Spasso in Ravenna con l’appoggio delle associazioni di categoria e del Comune ha ideato una giornata di festa per rilanciare il commercio denominata “Festa di Primavera”. L’iniziativa permetterà ai negozianti del centro di allestire fuori dalle proprie attività dei punti espositivi che permetteranno lo shopping all’aperto e in sicurezza, a partire dalle ore 16,30 fino alle 21. I commercianti avranno inoltre a disposizione una speciale Maglia Rosa dedicata al Sommo Poeta da esporre a partire da oggi in vetrina. La presentazione dell’evento, svoltasi questa mattina all’interno degli spazi del Mercato Coperto, è stata inoltre l’occasione per presentare il pannello in mosaico, che raffigura Dante in sella ad una bicicletta da corsa, che il laboratorio Annaffietta ha realizzato per il ciclista che partirà da Ravenna indossando la Maglia Rosa.