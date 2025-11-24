Il Centro Sociale Laderchi si prepara a celebrare il 27° Anniversario della sua Fondazione. L’evento si terrà sabato 29 novembre, alle ore 15:00, presso la sede del Centro in Corso Garibaldi n. 2 a Faenza. La celebrazione sarà un momento di incontro e festa per la comunità e si aprirà con la tradizionale cerimonia di premiazione dei soci che hanno raggiunto gli 85 anni di età. A seguire, i partecipanti potranno godere di un ricco rinfresco. L’evento si concluderà con l’intrattenimento musicale e una spettacolare manifestazione del gruppo di ballerini romagnoli “Team Dance Borgo”. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per condividere questo momento di festa.