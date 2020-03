Dopo l’ultimo scontro fra il sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli e la sezione ANPI del comune medievale, le forze di centro sinistra del territorio faentino hanno diffuso un comunicato stampa per stigmatizzare il comportamento del primo cittadino e sostenere l’attività dell’ANPI e dei suoi volontari:

“Le forze di centro sinistra, a seguito del comunicato sottoscritto dalle ANPI del territorio, ritiene di esprimere il proprio appoggio a quanto denunciato.

Salvaguardare e promulgare i principi della Costituzione deve essere un obiettivo di qualsiasi amministrazione che intenda essere al servizio dei cittadini suoi elettori e non.

La libertà di organizzare eventi è diritto di ogni associazione, ente o cittadino che ne benefici rispettando la legge, e la loro “rilevanza politica” con cui il Sindaco di Brisighella descrive l’attività promossa dall’ANPI Brisighella sezione Giuseppe Bartoli, deve essere valutata con oggettività e non da presunti sospetti, che denotano solamente malizia politica di chi li denuncia.

“L’ennesima occasione sfruttata per strumentalizzare un’iniziativa di collaborazione tra associazionismo e scuola, progettare e collaborare tra istituzioni e associazioni è un’attività che l’amministrazione Pederzoli non conosce, tanto meno l’impegnarsi concretamente nelle attività sul territorio, si interviene solo in nome di una visibilità e di una costante campagna elettorale.

Crediamo fermamente che chi decide di voler ricoprire la figura di primo cittadino debba informarsi e conoscere le peculiarità proprie del territorio che ha il compito di amministrare. Forse i troppi incarichi ricoperti dal Sindaco Pederzoli lo distraggono dal “Buon governo di Brisighella”.

Inoltre, ci meravigliano le espressioni di poca considerazione che il Sindaco riserva ai docenti del nostro Istituto Comprensivo, dubitando non solo della loro preparazione culturale e storica ma anche dell’imparzialità richiesta dalla loro funzione di educatori e stimolatori del senso critico della formazione dei ragazzi.

Fare illazioni e voler avere un controllo capillare perfino dentro alle aule scolastiche denota l’insicurezza e il timore dei pensieri e delle opinioni non allineati ai suoi.

Esortiamo il Sindaco Pederzoli ad abbandonare il clima di sospetto e di complotto politico, che se avallate da un primo cittadino, portano solamente divisione e sterili polemiche nella comunità, verso la quale lui stesso ha obblighi di equità sopra le parti, proprio su questi temi chiederemo di prendere una posizione chiara nel prossimo consiglio comunale”.

Il comunicato stampa è firmato:

Gruppo Consiliare Insieme per Brisighella (Angela Esposito, Luca Ballanti, Susanna Rondinini, Vania Graziani)

Fabio Anconelli – Coordinatore PD Romagna Faentina

Luca Samorì – segretario PD Brisighella

Edward Necki – Presidente Altra Faenza

Luca Ortolani – Coordinatore Provinciale Articolo Uno