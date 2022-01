Il centro ricerche CESTHA, di Marina di Ravenna che si occupa di ricerca in ambito di pesca sostenibile e di studio e cura delle tartarughe marine è alla ricerca di una figura professionale, per ampliare lo staff.

Nello specifico è alla ricerca di una risorsa per l’esecuzione di progetti divulgativi e disseminativi nonchè come supporto allo staff del centro nell’esecuzione dei progetti scientifici in corso. I dettagli sono pubblicati nell’annuncio sulla pagina facebook del centro.