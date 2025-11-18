L’Unione della Romagna Faentina, attraverso il suo Centro per le Famiglie, invita i genitori dei bambini e delle bambine residenti nel comune di Faenza nati nell’ultimo anno a un evento speciale per celebrare le nuove nascite e fornire un sostegno alla genitorialità. L’iniziativa è in programma sabato 22 novembre, alle ore 9.30, nei locali di Faventia Sales (via S. Giovanni Bosco n. 1 – Complesso Ex Salesiani – Piano Terra).

La mattinata prenderà il via con la conferenza ‘Genitori e affettività: come accogliere i bisogni dei bambini’, tenuta da Giuliana Mieli, psicologa, psicoterapeuta e autrice del libro Il bambino non è un elettrodomestico (Feltrinelli Editore).

Il momento sarà l’occasione per riflettere sul rapporto tra bambino e genitorialità. Si metteranno a confronto la figura del bambino, ora considerato competente e in grado di manifestare bisogni e desideri, con i genitori, adulti che possono essere in difficoltà nel regolare i comportamenti di cura ma che, se supportati adeguatamente, possono maturare un’affettività consapevole ed equilibrata. È da questa relazione affettiva che il bambino sviluppa gradualmente la propria autonomia.

Al termine della conferenza, verranno consegnati i ‘Pacchetti nascita’ ai nuovi nati, residenti nel comune di Faenza, nel periodo da gennaio a settembre 2025. Il kit che costituisce il ‘Pacchetto nascita’ è un progetto del Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina in collaborazione con l’Associazione GAAF (Gruppo Allattando a Faenza). L’Associazione GAAF è un gruppo di mamme volontarie che offrono supporto all’allattamento e alla genitorialità, collaborando con i servizi territoriali. Nella sportina riutilizzabile che verrà consegnata, le mamme troveranno materiale informativo sui servizi rivolti alla neo-genitorialità, un libro, alcuni prodotti di igiene personale, un buono sconto presso le Farmacie Comunali e uno da utilizzare presso la scuola di musica comunale Sarti.

“Il Centro per le Famiglie -sottolinea l’assessore Davide Agresti– è il prezioso braccio operativo che per conto dei servizi alla comunità occupandosi di genitorialità, infanzia e adolescenza. Il Centro lavora quotidianamente con famiglie, ragazze e ragazzi, incontrando centinaia di nuclei ogni anno, con attività di consulenza pedagogica, mediazione familiare, incontri di formazione e confronto. Il ‘Pacchetto nascita’ è un ulteriore strumento che adottiamo per far conoscere meglio i nostri servizi fin da subito e stringere il prima possibile un rapporto sinergico con le nuove famiglie del nostro territorio, in modo che si sentano accompagnati e sostenuti”.