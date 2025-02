Il Centro di Ricerca HER she Loves Data presenta “preumOS – la Conoscenza dell’Aria è Open Source”

Il Comune di Ravenna presenta “Respiro”: un’esperienza inedita a cura di Centro di Ricerca HER she Loves Data, che attraversa scienza, arte, salute, dati ambientali, musica e cibo. Un’occasione unica per avvicinarsi alla conoscenza dei dati relativi alla qualità dell’aria in un modo nuovo e coinvolgente che connette i linguaggi dell’arte e della creatività con il rigore scientifico e l’innovazione digitale. Sarà presentata l’istallazione “pneumOS – la Conoscenza dell’Aria è Open Source” attraverso le voci dell’autrice, l’artista Oriana Persico, e dell’equipe transdisciplinare che l’ha realizzata.

Grazie al progetto espositivo di Cassa Depositi e Prestiti, nel corso di quest’anno l’opera pneumOS sarà collocata all’interno del Padiglione Italia a Expo Osaka 2025 a tema

L’Arte rigenera la Vita, per poi tornare a Ravenna ed ispirare laboratori e incontri su data science, arte e ambiente per tutta la cittadinanza.

PneumOS è un’opera d’arte interattiva animata dai dati sulla qualità dell’aria di Ravenna.

L’opera è un organo cibernetico che respira insieme alla città allenando i suoi abitanti a una rara forma di interazione: diventare sensibili al benessere dell’aria.

Composto da cinque membrane sonore e da una sacca respiratoria, pneumOS trasforma i dati della sensoristica urbana sul meteo in impulsi elettrici e li confronta con gli standard europei, generando una “Grammatica del Respiro” che consente ai fruitori di comprendere la qualità dell’aria, basandosi sull’osservazione dei comportamenti

espressivi dell’opera.

PneumOS si basa su tecnologie open source e protocolli aperti di condivisione dei dati che possono evolversi, installarsi e vivere in ogni città del mondo – generando nuovi

Respiri. Ravenna è il primo ecosistema urbano il cui questo “organo cibernetico” di nuova generazione nasce: l’obiettivo dell’artista e del progetto è coinvolgere ricercatori, docenti, scuole, artisti, istituzioni e cittadini nella sua evoluzione, imparando e sviluppando collaborativamente la “Grammatica Open Source del Respiro della Città” che è alla sua base.