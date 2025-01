Il Centro Antidiscriminazioni LGBTI+ di Ravenna – promosso da Arcigay Ravenna in collaborazione con Arcigay Rimini – resterà aperto e potrà erogare tutti i servizi già attivi anche per i prossimi 18 mesi.

Grazie ai fondi erogati attraverso il bando UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, anche Ravenna potrà contare su un presidio stabile, un punto di riferimento per l’accoglienza e la presa in carico delle persone LGBTQIA+* che hanno bisogno di supporto psicologico, assistenza sanitarie e legale, consulenza nell’orientamento al lavoro, sostegno nei percorsi di affermazione di genere e per l’accesso alla protezione internazionale.

“Siamo particolarmente orgogliosi di aver vinto per la terza volta consecutiva il bando UNAR, perché l’essere stati selezionati per noi è un riconoscimento del lavoro svolto fin qui, un attestato di stima nei confronti della progettualità messa in campo non solo nel sostegno alle vittime della discriminazione ma anche nella prevenzione attraverso la formazione e l’organizzazione di eventi di sensibilizzazione” ha dichiarato Il coordinatore del Centro Antidiscriminazioni LGBTI+ di Ravenna Ciro Di Maio – “Siamo ancora più motivati ad erogare servizi utili alla cittadinanza, perché negli ultimi 12 mesi le richieste di aiuto sono aumentate significativamente. Da aprile 2024 a novembre 2024 è salito a quota 70 il numero di persone che si sono rivolte all’equipe del Centro a fronte dei 45 utenti registrati nel 2023. Sono 310 le ore di sportello dedicate all’utenza, per l’85% dei casi si è trattato di colloqui di ascolto e prima accoglienza ed iniziative di informazione, per il 15 % di sportello salute. Il 44% degli utenti ha una età compresa tra i 18 ed i 35 anni. Ma il dato che riguarda gli over 55 anni è di 1 persona su 4. Nel 70% dei colloqui, infine, sono segnalati episodi di discriminazione per orientamento sessuale nel restante 30% per identità di genere”.

Il lavoro del Centro Antidiscriminazioni LGBTI+ di Ravenna andrà avanti nel segno della continuità. Sono confermati, infatti, i percorsi di formazione e le collaborazioni già in essere con l’Università di Bologna che ha portato alla creazione nel Campus di Ravenna di uno sportello di accoglienza per vittime di discriminazioni, con l’AUSL della Romagna attraverso il supporto organizzativo e di diffusione dell’indagine sul benessere della comunità LGBTQIA+* in Romagna condotto dall’AUSL e con la neonata Rete dei CAD italiani. Al progetto del Centro hanno aderito 25 soggetti tra cui Comuni, Associazioni, Sindacati e Cooperative sociali. Un grande lavoro di squadra per supportare insieme la comunità LGBTQIA+*.

Il Centro Antidiscriminazioni LGBTI+ di Ravenna si trova in Via Enrico Berlinguer 7 ed è aperto il lunedì e il giovedì dalle 17:00 alle 19:00 e il martedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 11:00.