In ricordo della professoressa Monica Zoffoli il centro Anacleto di Cervia, dedicato ai bambini con autismo e con disturbi dello sviluppo, è stato scelto come destinatario per diverse donazioni economiche.

“Siamo davvero onorati della generosità che molte persone ed enti del territorio ci hanno dimostrato – sottolinea la referente del centro educativo Anacleto di Cervia Sara Paganelli -. Ringraziamo tutti di cuore, in special modo la famiglia di Monica Zoffoli. Cercheremo di onorare al meglio il suo ricordo portando avanti le nostre attività e facendo sì che le porte del centro siano sempre aperte per le famiglie cervesi, specialmente per quelle che hanno meno risorse a disposizione per poter usufruire dei servizi che offriamo”.

Il centro educativo Anacleto è un servizio gestito dal Consorzio Solco Ravenna insieme alla cooperativa Progetto Crescita e dedicato ai bambini con disturbo dello spettro autistico e dello sviluppo. Il servizio è attivo a Cervia, Ravenna e Faenza e ha lo scopo di integrare il supporto fornito alle famiglie dal Servizio sanitario locale con altre attività e iniziative rivolte ai bambini e ai ragazzi fino ai 18 anni.

“Il nostro centro – conclude Paganelli – fornisce servizi come un piano educativo individualizzato, basato su principi scientificamente validati che fanno riferimento all’analisi del comportamento applicata e a percorsi di trattamento personalizzati. Inoltre fornisce attività di consulenza a famiglie e scuole, il tutto in collaborazione con la rete territoriale (Ausl e associazioni)”.