Il CEAR festeggia i suoi primi 50 anni: il consorzio nacque il 29 settembre del 1972

50 anni per il CEAR. Il Consorzio Edili Artigiani Ravenna taglia il traguardo del mezzo secolo di vita. Una grande festa a Milano Marittima con i soci e i fondatori della cooperativa e la presenza di molti sindaci dei Comuni romagnoli e dei rappresentanti delle associazioni di categoria. Una serata durante la quale non sono mancate le celebrazioni, in particolari dei fondatori che il 29 settembre 1972 decisero di costituire il consorzio. Poi a tutti coloro che da 40, 30 e 20 anni costituiscono la famiglia di CEAR.