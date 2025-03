Il Carnevale di San Lazzaro di Faenza diventa Carnevale Storico: il 6 aprile la 38^ edizione

Il 6 aprile si svolgerà la 38^ edizione del Carnevale di San Lazzaro. La festa nel borgo di Faenza inizierà fin dal giorno prima, sabato, con il Palio in bicicletta. Domenica la commemorazione dei caduti sulla strada, la passeggiata naturalistica, la Staffetta del Pellicano e alle 14.30 l’inizio della sfilata dei carri. Saranno 5 quest’anno i gruppi, 600 i bambini. Per il futuro l’obiettivo è di trasformare in un simbolo della festa la maschera carnevalesca manfreda di Gianfuzzi, personaggio riportato in scena da Giovanni Berdondini fino alla sua scomparsa nel 2019.

La novità di quest’anno è invece l’ingresso nell’albo dei carnevali storici della regione.