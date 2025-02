Il Carnevale dei ragazzi torna a colorare Ravenna e Lido Adriano

Il Carnevale dei ragazzi torna anche quest’anno a colorare le strade di Ravenna. Il tema è ‘Ciak si gira!’ tra film e cartoni animati. Doppio appuntamento domenica 23 febbraio a Santa Maria in Porto con il tradizionale giro in viale Pallavicini e domenica 2 marzo a Lido Adriano. Sono 10 quest’anno le parrocchie che partecipano al Carnevale con carri e carretti: un numero record nel post Covid. E con il carnevale torna anche la lotteria solidale per le missioni in Perù e in Albania per cui sono stati stampati ben 20mila biglietti.