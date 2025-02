Il Carnevale dei ragazzi invade le strade di Ravenna

Sono il mondo del cinema e dei cartoni animati a colorare le strade di Ravenna. La partenza da Santa Maria in Porto ha visto in testa alla sfilata la parrocchia di casa con le emozioni di Inside Out. Coloratissima la parrocchia di Porto Fuori direttamente dal Brasile con Rio, poi Marina di Ravenna con Ghostbusters e Punta Marina con un omaggio agli Oscar: da Harry Potter, ai Pirati dei Caraibi. San Vittore guidato da Crudelia de Mon con la Carica dei 101. La parrocchia del Redentore con Patch Adams omaggia la clownterapia, San Biagio mette in scena gli Spaghetti Western, San Rocco con Toy Story, San Paolo porta il Carnevale in tavola con Ratatuille e San Giuseppe Operaio con Shrek.