Sarà una festa mascherata del tutto nuova quella che animerà il centro di Lugo nel pomeriggio didomenica 2 marzo, dalle 14 alle 18. Il Comune di Lugo ha infatti organizzato, con la collaborazione del Rione Cento e della Pro Loco, il «Carnevale delle Meraviglie», un pomeriggio di eventi e animazioni per tutta la famiglia che quest’anno trarrà ispirazione dal classico della letteratura per ragazzi (e non soltanto) «Alice nel paese delle Meraviglie».

A partire dal primo pomeriggio, infatti, piazza Baracca e i suoi dintorni si animeranno con Alice, il Bianconiglio, la Regina di Cuori e gli altripersonaggi partoriti dalla fantasia inesauribile di Lewis Carroll e resi ancor più popolari da numerosi film e adattamenti a cartoni animati. In particolare, per tutti i bambini e le famiglie in maschera verrà allestito il foto point «La radura dei ricordi», con pannelli a tema e al centro il trono della Regina di Cuori. Non mancherà poi l’«Angolo incantato» con i truccabimbi, nonché il laboratorio «Il sogno mascherato», dove i volontari del Rione Cento aiuteranno i bambini a creare maschere, addobbi e oggetti carnevaleschi con cui divertirsi.

I bambini più curiosi potranno anche attraversare «Il sentiero delle meraviglie», un autentico percorso per diventare cavalieri all’interno del quale dovranno superare prove sensoriali, intellettive e di agilità. Momento culminante del pomeriggio sarà infine l’ingresso trionfale di Alice con il Bianconiglio nel Paese della Meraviglie.

L’intero evento sarà accompagnato dalla musica degli Afterglow (duo chitarra e violino) el’animazione sarà a cura del Rione Cento, mentre la Pro Locodi Lugo allestirà un punto ristoro in collaborazione con il Rione Ghetto Odv.

«Questa festa sarà un momento importante per le famiglie di Lugo, che torneranno ad avere un Carnevale di tutta la città – commenta l’assessore alla CulturaGianmarco Rossato -. La collaborazione del Rione Cento e della Pro Loco sono state determinanti per far nascere questa festa, a cui vorremmo dare continuità anche nei prossimi anni, e possibilmente vederla crescere. La collaborazione tra la Pubblica amministrazione e le realtà del tessuto culturale e volontaristico del territorio è una delle vie maestre per arricchire il nostro calendario di eventi pensati per tutta la comunità».

Si ricorda ai partecipanti che l’uso dei coriandoli di plastica è vietato: a tutela dell’ambiente e del decoro urbano, si invitano le famiglie a scegliere esclusivamente l’acquisto dei tradizionali coriandoli di carta, che sono biodegradabili.