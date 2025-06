Il carcere di Ravenna fra i più sovraffollati in regione

Il carcere di Ravenna ha un tasso di sovraffollamento del 159%. La casa circondariale di via Port’Aurea ha infatti una capienza regolamentare di 49 posti, ma il numero di detenuti supera di gran lunga i posti disponibili. Il 2024 si è chiuso con una novantina di carcerati, secondo i dati del Ministero della giustizia. L’istituto penitenziario è il terzo per sovraffollamento in Emilia-Roagna, dietro a Bologna (164%) e Ferrara (161%). Sono 3.820 in totale i detenuti nei penitenziari della regione. Il sovraffollamento medio regionale è superiore alla media italiana.

Ravenna si distingue anche per il maggior numero di turnover, dovuto ad entrate e uscite dalla detenzione, dovute anche per esigenze di tipo processuale o per motivi di salute. Ogni 100 persone che transitano in via Port’Aurea ogni anno, 70 sono detenuti nuovi.