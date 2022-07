Il Capitolo BNI Maioliche supera i 6,5 milioni di euro di fatturato

Il Capitolo BNI Maioliche di Faenza ha festeggiato il 22 giugno scorso il 6° compleanno ed è tornato a riunirsi in presenza per l’ultimo incontro prima della pausa estiva di agosto riunendosi nella splendida cornice del Museo del Risorgimento presso Palazzo Laderchi a Faenza. Grazie al costante lavoro di squadra si sono già superati i 6,5 milioni di euro di fatturato tra i membri dalla nascita faentina. Il gruppo di imprenditori che nell’attuale semestre (aprile/settembre), è guidato dalla Presidente Giulia Belfiori, dal suo vice Jacopo Cavallo e dal segretario-tesoriere Nicola Passerotti, è inoltre riuscito a mantenere inalterati il numero di membri, attualmente 40, segno della fidelizzazione di chi fa parte del gruppo e della riuscita degli obiettivi prefissati rispetto alle prospettive di business che infatti si confermano mese dopo mese. BNI, Business Network International, grazie al suo principio fondante “givers gain” (dare per ricevere) continua a ottenere successi in tutto il mondo grazie al sistema di business referenziale tra imprenditori, imprese e professionisti. Per partecipare ad un incontro tutte le informazioni sono fruibili nel sito e nella pagina facebook: http://bni-romagna.it/52-romagna-bni–maioliche/it/index https://www..com/bnimaiolichefaenza/