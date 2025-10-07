Il Capitolo BNI Maioliche di Faenza rinnova le cariche per il prossimo semestre e visita la Blacks

Il Capitolo BNI Maioliche di Faenza ha rinnovato il Comitato di Gestione che sarà in carica fino al 31 marzo 2026.

Il gruppo di imprenditori storico faentino, che ha generato affari per oltre 11milioni di euro in poco più di 9 anni di vita, sarà guidato dal riconfermato Presidente Maurizio Marchesi, dal vice Giuseppe Calderoni e dalla segretaria-tesoriera Antonella Dapporto. La squadra è sostenuta da Emanuela Cantagalli, coordinatore alla crescita del capitolo, dal responsabile della formazione Enzo Zauli e dal responsabile del mentoring Gabriele Righetti. Quattro imprenditori compongono poi il Comitato dei Membri e cinque il gruppo dedicato agli ospiti. Ad oggi il Capitolo è composto da 31 fra imprenditori e professionisti.

Il Capitolo BNI Maioliche si incontra ogni venerdì mattina alle 7 per un meeting di due ore, in presenza il primo venerdì del mese, online nelle altre occasioni.

Al meeting del capitolo del 3 ottobre hanno partecipato una cinquantina di imprenditori e professionisti, tra cui il Sindaco di Faenza, Massimo Isola che ha rinnovato la collaborazione con l’amministrazione pubblica. Alle 10 un gruppo di oltre 20 imprenditori ha visitato l’azienda Blacks, leader mondiale nel settore del carbonio.

L’organizzazione di BNI (Business Network International) segna il maggior successo di referenze al mondo e si basa sul principio del “givers gain” (dare per ricevere).