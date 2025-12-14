Una mattinata speciale quella del 14 dicembre all’Ospedale di Ravenna, dove il reparto di Pediatria ha accolto una preziosa iniziativa culturale che ha unito arte, solidarietà ed emozione. Protagonista l’Orchestra La Corelli, che ha portato tra le corsie la propria originale narrazione del celebre Canto di Natale di Charles Dickens.

La storia senza tempo dell’avaro Scrooge e del suo viaggio di redenzione è stata interpretata dalla voce calda e intensa di Teresa Maria Federici, accompagnata al pianoforte da Carlo Botti, regalando a bambini, famiglie e operatori sanitari un momento di autentica magia natalizia.

All’appuntamento hanno partecipato piccoli pazienti, adolescenti e genitori, insieme al personale della Pediatria, dando vita a un clima di ascolto, condivisione e vicinanza che ha reso l’esperienza ancora più toccante.

Attraverso la potenza evocativa della musica e della narrazione, sono emersi i temi universali che rendono immortale il racconto di Dickens: speranza, amicizia, solidarietà e rinascita, valori capaci di portare conforto e fiducia, soprattutto in un luogo dedicato alla cura e alla fragilità.

Il reparto di Pediatria ha espresso un profondo ringraziamento agli interpreti e all’Orchestra La Corelli per la sensibilità e la generosità dimostrate, sottolineando come iniziative di questo tipo contribuiscano a rendere più umano e accogliente il percorso di cura dei piccoli pazienti.