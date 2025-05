All’interno del progetto Francesco ‘26, ideato dalla Cappella Musicale San Francesco di Ravenna, domenica 25 maggio alle ore 19,30, presso la Chiesa di San Francesco, la compagnia teatrale Luigi Rasi presenterà “Il Cantico delle creature”

Durante la serata, verrà letta la parte undicesima de Lo Specchio di Perfezione (noto anche come Legenda Antiquissima): un’opera di autore anonimo che narra la vita di San Francesco d’Assisi, scritta probabilmente durante il primo ventennio del trecento.

Verranno narrati vari episodi della sua vita (che trattano del suo amore per le creature e delle creature per lui) e di come scrisse il Cantico delle Creature, inserendovi poi, poco prima della morte, i versi dedicati a Sorella Morte.

La lettura dei testi è affidata agli attori della Compagnia teatrale Luigi Rasi di Ravenna, guidati dalla regista Alessandra Casanova.

Le parole di San Francesco saranno recitate da Vincenzo Dicandia

Gli altri interpreti sono: Elisabetta Rivalta, Simone Rava ed Emanuele Rocco.

Gli interventi musicali sono eseguiti dalla Cappella Musicale della Basilica di San Francesco (Giampiero Montalti, violino, Manuela Trombini, viola, Piergiorgio Anzelmo, violoncello e Luigi Lidonnici, oboe).

L’ingresso è ad offerta libera.