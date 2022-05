Venerdì 13 maggio alle 20,30, presso la sala Ragazzini di San Francesco (ingresso da Largo Firenze) l’Ordine Francescano Secolare di Ravenna ha organizzato la presentazione del libro “Il Cantico delle creature – arrendersi alla pace con misteri, segreti e alchimie della poesia di San Francesco d’Assisi che nessuno ti ha mai raccontato” del ravennate Paolo Gambi.

Il libro, uscito il 21 marzo, nella Giornata mondiale della Poesia e primo giorno di Primavera 2022 per la Collana di Rinascimento Poetico, si propone di “farci entrare” dentro ad uno dei testi più famosi e al tempo stesso misteriosi: Il Cantico delle Creature che incarna nel modo più pieno l’anima di Francesco e che è rimasto quasi sconosciuto nella storia, per riemergere solamente dal XIX secolo.

Dichiara Paolo Gambi:

“In queste pagine vi guiderò dentro il Cantico delle creature. E vi sorprenderà scoprire che questi pochi versi contengono in realtà molti segreti e aprono la mente a inaspettati misteri.

Scopriremo, sommariamente, come la figura di Francesco abbia subito importanti censure, dimenticanze, manipolazioni nel corso della lunga storia che lo separa da noi.

E fra queste c’è la sparizione del Cantico. Non sono uno storico, non sono un critico letterario. Sono un modesto salvato dalla poesia, che crede che la poesia possa salvare il mondo. Ecco perché sono convinto del fatto che la verità più profonda di Francesco sia depositata fra i versi che

lui stesso ha scritto. Il Cantico è il vero testamento di Francesco. E oggi che abbiamo la libertà di attingere ad esso possiamo ritrovare la grandezza della straordinaria figura del suo autore.”

Chi lo ha tenuto nascosto e perché? Cosa contengono realmente questi versi? Perché il più importante componimento del più importante santo medievale non è stata la più importante hit ecclesiastica della storia?

Le vicende di questo componimento, nonostante tutto, sono ancora lontane dall’essere state svelate: questo libro vuole fare la sua parte.

Il Cantico delle Creature è la testimonianza viva del fatto che la letteratura, specialmente se si fa poesia, può essere insieme ponte per la dimensione mistica, contenitore di arte e impegno civile.

In questo libro il lettore verrà accompagnato nella lettura del più grande componimento del primo poeta italiano, in un viaggio che non mancherà di sorprese e colpi di scena. E che condurrà ad un risultato oggi quanto mai centrale: la coscienza di appartenenza al tutto, unico vero fondamento su cui costruire un futuro di pace.

Oggi queste parole scritte ottocento anni fa, ci indicano quale sia l’unica via per la vera Pace: quella che parte dal singolo per abbracciare l’intero cosmo, in un canto in cui ogni creatura diventa fratello e sorella.

“Mai quanto oggi servono percorsi per diffondere una cultura di pace. Questo libro vuole fare la sua parte, ridando attualità alla comprensione del Cantico delle creature di Francesco d’Assisi. Con molte sorprese e inaspettati colpi di scena. Per costruire la pace, che Francesco d’Assisi sventolava con il suo saio in un’epoca in cui la guerra era la regola, serve molta consapevolezza. La consapevolezza di non essere spettatori di un cosmo distaccato da noi, ma di esserne parte integrante”. Paolo Gambi

Paolo Gambi è il fondatore di Rinascimento poetico, una delle principali reti di poeti in Italia. Autore di oltre trenta libri, molti dei quali pubblicati nel gruppo Mondadori. Ha ricevuto numerosi premi ed è stato testimonial del mese della cultura italiana nel Principato di Monaco.

Porta poesia dappertutto: nella materia, sui corpi, nei mondi digitali, a teatro. Premiato dall’associazione Perspektif Kültür in Turchia, è “ambasciatore di cultura” lungo la via della seta. Pioniere degli NFT, una delle sue opere digitali è stata pubblicata da un progetto dell’Università di Stanford (California).