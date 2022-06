Dopo quasi 3 anni dovuti a questa pandemia, sono tornate le feste di fine anno scolastico e il nostro Cantautore dei bambini, Andrea Lama, ne è stato un felice protagonista. Da metà maggio fino a fine giugno, sono state più di 50 le feste che Andrea ha organizzato insieme alle docenti delle scuole e quest’anno la gioia più grande è stata quella di tornare a mettere in scena questi piccoli spettacoli teatrali-musicali, davanti ai genitori e non solo. Le canzoni e le storie, che Andrea scrive ispirandosi alle tematiche scelte dai docenti, sono la conclusione dei progetti musicali effettuai nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, oltre che in quelle primarie, e gli spettacoli di fine anno vedono i bambini veri e propri attori protagonisti che si muovono a tempo di musica, eseguendo piccole coreografie, suonando e cantando a squarciagola, le canzoni di Andrea.

Quasi sempre queste feste di fine anno sono state fatte all’interno della scuola ma a volte non era possibile ed allora la città è diventata il palcoscenico di queste rappresentazioni: dalla Rocca Brancaleone, ai giardini pubblici; dalle piazzette ai bagni al mare. La voglia di stare insieme con la musica era troppo forte e la gioia di tutti, insegnanti, bambini, genitori e lo stesso Andrea, è stata grandissima. Dopo tanto tempo ci si è ritrovati insieme a gustare la musica, le storie e le canzoni, godendosi a pieno, l’entusiasmo che i bambini regalavano: grandi emozioni da vivere con una gioia infinita! Ora il Cantautore dei bambini, Andrea Lama, tornerà a fare concerti per i suoi piccoli fan e canterà, insieme ai bimbi, quelle canzoni che sono state le protagoniste di queste storie musicali. Il primo concerto sarà l’ 1 luglio, a partire dalle 20 30, a Savio nella famosa sagra degli strozzapreti mentre il 6 luglio sarà a Marina di Ravenna al bagno “Spiaggia 58”, a partire dalle ore 21, per un altro entusiasmante concerto (per questo concerto info 3287317188). Come sempre, Andrea, sarà accompagnato sul palco dall’inseparabile chitarrista e violinista, Matteo Lama.