La Federazione Italiana Pallavolo ha reso note le sedi e le date che ospiteranno gli appuntamenti dei Campionati Italiani Assoluti e Giovanili di beach volley. La 32esima edizione del Campionato Italiano Assoluto farà tappa anche a Marina di Ravenna in una settimana ricca di eventi tutti interamente organizzati da Orbite A.S.D. La rassegna targata Fipav sbarcherà sulla riviera ravennate dal 28 giugno al 6 luglio per una settimana di spettacolare beach volley.

Insieme alle tappe Gold Fonzies di Caorle, Montesilvano, Marina di Modica e Bellaria Igea Marina, la 32esima edizione del Campionato Italiano Assoluto 2025 si arricchisce, inoltre, con altri importanti eventi distribuiti su tutto il territorio nazionale facendo tappa, oltre che a Marina di Ravenna, anche a Catania, Cordenons, Vasto, e Termoli.

Parallelamente al Campionato Italiano Assoluto farà tappa a Marina di Ravenna anche il Campionato Italiano Giovanile 2025, fiore all’occhiello del movimento, che, ogni anno, regala sempre tante soddisfazioni in termini sia numerici che sportivi.

Per la prima volta nella sua storia Orbite A.S.D. organizzerà un evento di caratura nazionale. Nata nel 2020 tra le incertezze dovute alla pandemia di Covid-19, l’associazione ravennate è cresciuta di anno in anno fino a ricevere la possibilità di organizzare una manifestazione così grande e importante. Ad ospitare il Campionato Italiano Assoluto e Giovanile sarà la nuovissima location estiva scelta da Orbite come casa dei propri corsi estivi di beach volley per questa stagione, il bagno Marina Bay di Marina di Ravenna.

A dare il via alla tappa di Marina di Ravenna del Campionato Italiano sarà l’under 16 maschile e femminile che scenderà in campo il 28 e 29 giugno, a seguire sarà il turno dei ragazzi e delle ragazze under 18 che si contenderanno la tappa il 30 giugno e il 1° luglio. Infine, prima dello start del Campionato Assoluto previsto per il weekend dal 4 al 6 luglio, sarà la volta dell’under 20 maschile e femminile previsto tra mercoledì 2 e giovedì 3 luglio. Una lunga settimana all’insegna del beach volley che porterà sulla spiaggia della riviera numerosi atleti e atlete di livello nazionale che proveranno a contendersi il primo posto alla tappa romagnola in vista delle finalissime previste, come sempre, a Bellaria Igea Marina ad inizio settembre.

“È con grande emozione e profondo orgoglio – afferma Roberta Fogli Presidente di Orbite A.S.D. – che Orbite si prepara ad accogliere una tappa così prestigiosa del Campionato Italiano Assoluto e Giovanile di Beach Volley 2025 a Marina di Ravenna. Questo evento rappresenta un traguardo significativo per la nostra giovane associazione e testimonia la passione e l’impegno che abbiamo dedicato alla crescita del beach volley nel nostro territorio. Accogliere atlete e atleti di livello nazionale e le giovani promesse di questa disciplina è un riconoscimento del lavoro svolto e della fiducia accordataci dalla Federazione Italiana Pallavolo. Siamo pronti a far vivere una settimana di sport, spettacolo ed emozioni, mettendo in campo tutta la nostra energia e la nostra professionalità. Ringrazio tutti coloro che si stanno impegnando per la realizzazione di questo evento e invito tutti gli amanti dello sport a unirsi a noi al bagno Marina Bay per vivere insieme le emozioni del grande beach volley”.