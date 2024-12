Punta ad ampliarsi il camping Adria di Casal Borsetti, in via Spallazzi, urbanizzato nel 1967. Negli ultimi anni le strutture ricettive all’aria aperta hanno registrato un aumento di prenotazioni da parte dei turisti. La struttura ha presentato domanda al Comune e il progetto ha ottenuto il via libera della commissione consiliare, anche per aumentare l’offerta turistica nel lido più a nord di Ravenna.