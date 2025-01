Tre giovani artisti e un grande papavero rosso che svetta in copertina: si presenta così la nuova edizione del calendario della Cooperazione romagnola. L’annuario, intitolato “1945-2025, 80 anni di Libertà”, è dedicato alla Liberazione e alla conseguente rinascita del movimento cooperativo nel Paese.

Scandiscono i mesi dodici illustrazioni, realizzate appositamente da Mirko Càmia, Giuditta Matteucci e Michele Bruttomesso. Le opere rappresentano in modo simbolico i valori di libertà e antifascismo a cui si ispirano le imprese cooperative. Avvenimenti, personaggi e date storiche della cooperazione accompagnano il trascorrere dei giorni, sintetizzate in brevi didascalie.

Legacoop Romagna, Federcoop Romagna e Federazione delle Cooperative della provincia di Ravenna hanno promosso il progetto, curato da Emiliano Galanti ed Elisabetta Cavalazzi e realizzato anche grazie al supporto dell’hub di arte contemporanea Bonobolabo.

La rete delle cooperative della comunicazione Treseiuno ha realizzato il prodotto, distribuito a inizio 2025 alle imprese associate e a un ampio indirizzario di referenti istituzionali e portatori di interesse del territorio romagnolo.

«Il calendario della Cooperazione romagnola – dice il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi – vuole ricordare giorno per giorno che la cooperazione svolge un ruolo cruciale nel promuovere i valori fondamentali espressi dalla Costituzione. Con questa iniziativa avviamo un percorso per l’Ottantesimo che ci accompagnerà per tutto il 2025: attraverso eventi, ricerche e appuntamenti culturali con cui metteremo in primo piano il movimento cooperativo come forza collettiva essenziale per difendere e promuovere una società libera ed inclusiva».

LE BIOGRAFIE DEGLI ARTISTI

Mirko Càmia è un illustratore di Milano vincitore di diversi premi internazionali e Co-founder del collettivo europeo Sail-Ho. Con oltre 25 anni di esperienza come illustratore e Art Director, utilizzando un approccio rilassante ed intelligente alla creazione di immagini, ha potuto lavorare per numerose campagne pubblicitarie italiane ed internazionali, magazines, TV e mostre in diverse città del mondo, avendo l’opportunità di collaborare con: Kraft, Nike, Il Sole 24 Ore, Adobe, Estrella Damm, ESA (European Space Agency), Accenture, MiBACT, Intesa Sanpaolo Bank, Zueeg, Microsoft, Galbusera, Technogym, Giochi Preziosi, Food Magazine, MTV, Giunti Editore….

Giuditta Matteucci è una sognatrice professionista, affascinata dalla malinconia delle storie di fantasmi, il cinema, i libri e gli abbracci. Nata a Ravenna e formata in Emilia Romagna, trae ispirazione dalla nebbia romagnola e dalle sue radici emo-punk. Laureata di Disegno Industriale ha un passato professionale come Art Director e Visual Design per il settore moda. Specializzata in ritratti e disegno di persone, con il suo tratto delicato esprime nelle sue illustrazioni emozioni e forti messaggi politici e sociali.

Michele Bruttomesso è un illustratore che porta un tocco di gioia in ogni progetto a cui lavora. Il suo lavoro spazia dall’illustrazione all’animazione e al fumetto, sia in contesti editoriali che commerciali. Tra i clienti figurano Tempo, Clementoni, NAVC, SUN 68, Libresse, Smart, Nastro Azzurro, Giunti, Battello a Vapore, Mondadori.

Bonobolabo è un hub di arte contemporanea che valorizza illustratori, street artist e fumettisti, creando collaborazioni artistiche innovative. Specializzata nella realizzazione di tavole da skate, l’azienda sviluppa anche progetti che celebrano l’arte in diverse forme.