Ieri, nella splendida cornice del residence “Mare Pineta” di Casal Borsetti, si è tenuta la “festa del centro estivo” organizzata dal C.R.E. A-NI-MA KIDS gestito dalla professoressa *Alessandra Ortolani* . Oltre 300 partecipanti, tra bambini festosi e genitori accompagnatori, hanno socializzato tra canti, balli e buon cibo e la “lotteria” dedicata ai piccoli orfani africani (Premi donati dagli sponsor “Vittorio parrucchieri” – “Sport Shop di Laura Agrioli e Life Planet by sport city” – Foto Zini – “Agenzia viaggi Zaganelli” – Conad S.Alberto – BTS Beach Tennis- Yakata sport- CHICHE CICHè) Toccante il momento dedicato ai bambini dell’orfanotrofio di Douala proposto dalle Associazioni *Cuore e Territorio (Anna Redavid – Marcello Iervolino- Truzzi Donatella – Paolo Baldini, Annalisa Cosentino- Sandro Patì) e Terzo Mondo Onlus ( Charles Tchameni Tchienga ) con il sostegno di Ravenna24ore (Carlo Serafini) e della Pimagus (Matteo Morgese – Pietro Renzi)*.

I bambini del C.R.E. Ravennate hanno donato ai loro coetanei meno fortunati la somma di 1.200 euro che verrà destinata sia alla Fondazione Trinity di Douala (Camerun) – nella persona del suo Presidente *Yengwaa Odette Bongyu*, socia di Cuore e Territorio e gestrice dell’orfanotrofio Camerunense, sia al progetto Ospedale.

La Prof.ssa Ortolani, scelta per la grande capacità del suo C.R.E. di insegnare ai ragazzi come divertirsi e interagire senza tollerare alcuna forma di prevaricazione o isolamento, è stata insignita, dall’Associazione Cuore e Territorio, del marchio “Stop al Bullismo”. Un certificato di garanzia per tutti i genitori, conclude il presidente di Cuore e Territorio, Giovanni Morgese.