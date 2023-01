Nei primi mesi di quest’anno prenderà il via la cinquantesima edizione del Brisighella HEART Study, uno studio sulla popolazione brisighellese finalizzato alla prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Punto focale della ricerca, l’individuazione dei principali fattori di rischio di una serie di patologie del sistema cardiovascolare e le migliori contromisure da adottare per evitarne l’insorgere.

La popolazione di Brisighella è stata, e continua ad essere, protagonista di uno degli studi più “longevi” nell’ambito del monitoraggio longitudinale (raccolta dati in diversi momenti di vita di un individuo). Sono trascorsi infatti 50 anni da quando il Prof. Giancarlo Descovich, docente dell’Università di Bologna, in accordo con l’Amministrazione Comunale e l’ex sindaco – il compianto Egisto Pelliconi – diedero inizio a questa avventura, allora pioneristica. Grazie ad esso il nome di Brisighella è stato portato in numerosi e importanti congressi internazionali e i lavori scientifici, raccolti grazie alla collaborazione dei cittadini, dell’Amministrazione Comunale, dei Medici di Medicina Generale e dell’Azienda USL, sono stati pubblicati su riviste internazionali di grande spessore scientifico.

Il progetto continua ad essere sostenuto dal sindaco Massimiliano Pederzoli e da tutta l’Amministrazione Comunale di Brisighella, che ne sottolinea il valore per la comunità, ed è rappresentato per l’ASL in raccordo con l’Università di Bologna dalla Dottoressa Donatina Cilla, direttore del distretto di Faenza.