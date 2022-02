Il Brasile ha chiesto l’estradizione del 52enne skipper cervese Davide Migani naufragato il 24 dicembre del 2011 sulle coste di Aracaju – stato del Sergipe – con uno yacht con dentro 307 chili di cocaina pura al 90% per un valore stimato sul mercato europeo fino a 20 milioni di euro.

L’uomo, come riportato da ‘il Resto del Carlino’ cronaca di Ravenna , è stato raggiunto dalla convocazione in tal senso per l’identificazione formale dalla Procura di Ravenna a sua volta attivata dalla Procura generale di Bologna.

Non è escluso che il Brasile abbia attivato medesima procedura pure per l’allora fidanzata dell’uomo, la parrucchiera 47enne Giorgia Pierguidi originaria di Alzano Lombardo, nel Bergamasco ma residente a Forlì che quel giorno si trovava sullo stesso yacht. I due dopo l’arresto e un periodo di custodia cautelare erano stati assolti e scarcerati con una sentenza che aveva creato molte polemiche in Brasile. Quando ormai si trovavano in Romagna, per loro erano arrivate le condanne attestatesi, in seguito a ricorso, a 17 anni e sei mesi per lui e quasi 10 anni e 11 mesi per lei. Migani ha sempre sostenuto che la droga l’aveva caricata, sia a sua insaputa che a insaputa della donna, un altro uomo salito a bordo e che lui, subito dopo essersene accorto, aveva scelto volontariamente di naufragare per avvertire così la polizia marittima brasiliana.

fonte Ansa